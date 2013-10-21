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Bulgurlu Paçanga Böreği Tarifi

Misafirlerinize sunacağınız lezzetlerden bulgurlu paçanga böreği nasıl yapılır?
Bulgurlu Paçanga Böreği Tarifi
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram pastırma

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet sivri biber

2 adet domates

4 çorba kaşığı ince bulgur

100 gram kaşar peyniri

3 adet yufka



Bulamak için: 3 adet yumurtanın akı

2 su bardağı galeta unu



Kızartmak için: Sıvı yağ


YAPILIŞI

İri parçalar halinde doğranmış pastırmayı tereyağında kavurun. İçine kıyılmış sivri biber, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, ince bulgur, rendelenmiş kaşar peyniri katıp, karıştırın. Yufkaları dörde bölün ve toplam 12 adet üçgen parça elde edin. Üçgen yufkanın geniş kısmına pastırmalı iç harçtan koyun ve sigara böreği sarar gibi sarın. Diğer yufka parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Börekleri önce yumurta akına, sonra galeta ununa bulayın ve kızgın sıvı yağda kızartın. Dilimleyerek, sıcak olarak servis yapın.
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