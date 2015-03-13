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Büzme Börek Tarifi

Yufkanın lezzete dönüştüğü büzme börek nasıl yapılır? Pratik kolayca hazırlanan büzme börek tarifi...
Büzme Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı süt, 3 adet yumurta

İç malzeme için:

300 gram lor veya beyaz peynir

Üzerine:

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

6-7 dal dereotu

YAPILIŞI

YUFKANIN birini düz bir zemine serin ve üzerine biraz sıvı yağ gezdirin. Lor veya rendelenmiş peynirin yarısını üzerine yayın. Yufkanın her iki ucunu büzerek ortaya doğru getirin. İkiye kesip, tepsiye yerleştirin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Derin bir kapta yoğurt, süt ve yumurtayı çırpın. Böreğin üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra sıcakken üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve kıyılmış dereotu serpin. Dilimleyip, sıcak olarak servis yapın.
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