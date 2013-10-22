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Cevizli Börek Tarifi

Misafirlerinize tarif sorduracak cevizli börek nasıl yapılır? Kolay hazırlanan lezzetli cevizli börek tarifi...
Cevizli Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 5 adet yumurta

Yarım kahve fincanı süt

Aldığı kadar un, 2 tatlı kaşığı tuz



Aralarına sürmek için:

250 gram tereyağı

İç harç için: 250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Üzerine: 1 çay bardağı yarım ceviz

1 su bardağı soğuk süt

2 su bardağı soğuk su


YAPILIŞI

Yumurta, süt ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, 1 saat dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde 12 adet beze koparın. Her bir bezeyi ince olacak şekilde oklava ile açın. Fırın tepsisini yağlayın ve açtığınız yufkaların 6 adedinin aralarına 3-4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı gezdirip, üst üste yerleştirin. 2 İç harç için beyaz peyniri rendeleyin. Üzerine kıyılmış maydanoz ve ceviz koyup, karıştırın. Tepsideki yufkanın üzerine iç harcı yayın ve kalan yufkaları yine aralarına 3-4 çorba kaşığı tereyağı gezdirip, üst üste tepsiye yerleştirin. Böreği kare şeklinde dilimleyin ve her dilimin üzerine yarım ceviz yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Tepsiyi fırından çıkarın ve üzerine soğuk süt ile suyu gezdirip, 10-15 dakika daha pişirin.
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