Cevizli Çörek

Derin bir kaba süt, yoğurt, eritilmiş margarin, yumurta, tuz, kabartma tozu ve aldığı kadar unu koyun. Ele yapışmayan bir hamur elde edip, 30 dakika dinlendirin. Ceviz ve peyniri ayrı bir yerde karıştırın. Daha sonra hamuru ikiye ayırın. Hamurların birini merdane ile açın. Üzerine peynirli cevizli harcı yayın. Rulo biçiminde sarın. Diğer hamura da aynı işlemi uygulayın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.