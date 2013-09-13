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Cevizli Çörek

Cevizli Çörek
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

100 gram margarin

1 çorba kaşığı susam

Tuz

İçine:

Bir buçuk su bardağı ceviz içi

Bir buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı çörek otu veya susam

YAPILIŞI

Derin bir kaba süt, yoğurt, eritilmiş margarin, yumurta, tuz, kabartma tozu ve aldığı kadar unu koyun. Ele yapışmayan bir hamur elde edip, 30 dakika dinlendirin. Ceviz ve peyniri ayrı bir yerde karıştırın. Daha sonra hamuru ikiye ayırın. Hamurların birini merdane ile açın. Üzerine peynirli cevizli harcı yayın. Rulo biçiminde sarın. Diğer hamura da aynı işlemi uygulayın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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