Cevizli Çörek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle mayayı, toz şeker katılmış 1 su bardağı ılık suda eritin. Maya kabarınca derin bir kaba alın. Süt, un, tuz ve sıvı yağı katın. Karıştırıp yumuşak bir hamur elde edin. Yarım saat bekletin. Hamuru merdane ile açın. Üzerine 1 çorba kaşığı sıvı yağ gezdirin. Daha sonra dövülmüş ceviz ve tarçın karışımını serpin. Rulo biçiminde katlayın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Dilediğiniz kalınlıkta dilimleyin. Susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.