Cevizli Kömeç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ilık suya yaş maya ve toz şekeri koyup iyice karıştırın. Kabarana kadar bekleyin. Bir kabın içine yarım çay bardağı sıvı yağ, süt, tuz ve kabaran mayayı alın. Azar azar un ekleyip, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Sıcak bir yerde yarım saat bekletin. Hamur mayalandığında iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Oklavayla olabildiğince ince açın. Hamurun üzerine kalan sıvı yağı fırça yardımıyla sürüp, iri dövülmüş ceviz serpin. Diğer hamurlara da bu işlemi uygulayıp üst üste dizin. En üstteki hamuru yağlayın. Hamurun ortasını delerek içten dışa doğru kıvırın. Kömeç hamurunu bir yerden kesin. Yağlanmış tepsiye dolayarak yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Haşhaş tohumu veya susam ile süsleyin. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 15-20 dakika bekletin. Daha sonra fırının sıcaklığını 170 dereceye yükseltip, üzeri pembeleşene kadar pişirin.