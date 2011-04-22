Cevizli Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekletilmiş margarini yumurta akı ile karıştırın. Zeytinyağı ve yoğurt ilave edin. Elenmiş un ve kabartma tozunu koyup karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru iki parçaya ayırın. Her bir parçayı yarım cm kalınlığında açın. Açılmış yufkaların üzerine dövülmüş ceviz serpin. Yufkaları rulo yapın, iki parmak kalınlığında şeritler kesin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişirin.