Cevizli Sarma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram margarin
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı yoğurt
1 adet yumurta
Yarım paket kabartma tozu
Üç su bardağı un
1 su bardağı dövülmüş ceviz
Üzerine: Haşhaş tohumu
YAPILIŞI
Oda sıcaklığında beklemiş margarini yumurta akı ile karıştırın. Zeytinyağı ve yoğurt ilave edin.
Elenmiş un ve kabartma tozunu koyup karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru iki parçaya
ayırın. Her bir parçayı yarım cm kalınlığında açın. Açılmış yufkaların üzerine dövülmüş ceviz
serpin. Yufkaları rulo yapın, iki parmak kalınlığında şeritler kesin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında
üzeri pembeleşene kadar pişirin.