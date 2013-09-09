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Cevizli Sarma

Cevizli Sarma
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Üç su bardağı un

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Üzerine: Haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklemiş margarini yumurta akı ile karıştırın. Zeytinyağı ve yoğurt ilave edin.
Elenmiş un ve kabartma tozunu koyup karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru iki parçaya
ayırın. Her bir parçayı yarım cm kalınlığında açın. Açılmış yufkaların üzerine dövülmüş ceviz
serpin. Yufkaları rulo yapın, iki parmak kalınlığında şeritler kesin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında
üzeri pembeleşene kadar pişirin.
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