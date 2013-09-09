Cevizli Sarma

Oda sıcaklığında beklemiş margarini yumurta akı ile karıştırın. Zeytinyağı ve yoğurt ilave edin.

Elenmiş un ve kabartma tozunu koyup karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru iki parçaya

ayırın. Her bir parçayı yarım cm kalınlığında açın. Açılmış yufkaların üzerine dövülmüş ceviz

serpin. Yufkaları rulo yapın, iki parmak kalınlığında şeritler kesin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında

üzeri pembeleşene kadar pişirin.