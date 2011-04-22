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Cevizli Tarçınlı Çörek

Cevizli Tarçınlı Çörek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 çay bardağı süt

3 çorba kaşığı eritilmiş margarin

1 çorba kaşığı pudra şekeri

Aldığı kadar un

İçi için:

1 tatlı kaşığı tarçın

150 gram dövülmüş ceviz içi

2 çorba kaşığı pudra şekeri

Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Hamur için, tüm hamur malzemesini karıştırıp, 10 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle açarak çay tabağı büyüklüğünde yuvarlaklar yapın. İçi için, tarçın, ceviz ve pudra şekerini karıştırın. Karışımı, yuvarlak hamurların içine pay edin. Hamurların iki ucunu yarım ay şeklinde birleştirin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip, üzerilerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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