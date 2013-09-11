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Çiğ Börek Tarifi

Canınız çektiğinde yapabileceğiniz çiğ börek tarifi... Çiğ börek nasıl yapılır?
Çiğ Börek Tarifi
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 çorba kaşığı yoğurt

1 su bardağı su

1 adet soğan

125 gram yağsız kıyma

1 su bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanı rendeleyin. Bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırarak harcı hazırlayın. Hamur için unu bir kaba eleyin. Üzerine yoğurt, tuz ve suyu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde 15 eşit beze yapın. Hamurların her birini unlanmış tezgahta merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurlara harcı paylaştırın. Yarım ay biçiminde kapatıp kenarlarına bastırarak ya da bir hamur ruleti ile keserek sıkıca birleştirin. Sıvıyağı tavada kızdırın. Hazırladığınız börekleri kızgın yağda her iki tarafı da altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. Süzdürerek yağdan alıp, üzerine havlu kağıt serilmiş bir tabağa çıkartın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Geleneksel bir Tatar yemeği olan “Çiğ Börek”in kenarlarını kapattıktan sonra çok bekletmeden kızartmanız gerekir. Kuruyan börekler kabarmaz. Ayrıca börekleri kızartacağınız yağın çok sıcak olmasına dikkat edin.
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