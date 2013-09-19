Çiğ Börek Tarifi

Derin bir kabın içine unu eleyin. Tuz ve suyu ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Diğer tarafta soğanları rendeleyip, kıyma, tuz, karabiber ve suyla karıştırıp sulu bir harç elde edin. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde hamurlar açın. Hamurun yarısına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun. Diğer yarısını harçlı tarafın üzerine kapatın. Kenarlarını kesme tırtılı ile kesin. Kızdırılmış bol sıvı yağında kızartın. Sıcak olarak servis yapın.