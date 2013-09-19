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Çiğ Börek Tarifi

Canınız çektiğinde kolayca hazırlayabileceğiniz çiğ börek nasıl yapılır?
Çiğ Börek Tarifi
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 1 kg un

Yarım çay bardağı su, tuz



İçi için: 2 adet soğan

Yarım kg kıyma

Tuz, karabiber

Yarım su bardağı su



Kızartmak için: Sıvı yağ


YAPILIŞI

Derin bir kabın içine unu eleyin. Tuz ve suyu ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Diğer tarafta soğanları rendeleyip, kıyma, tuz, karabiber ve suyla karıştırıp sulu bir harç elde edin. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde hamurlar açın. Hamurun yarısına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun. Diğer yarısını harçlı tarafın üzerine kapatın. Kenarlarını kesme tırtılı ile kesin. Kızdırılmış bol sıvı yağında kızartın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: İç malzeme için, kıyma yerine peynir de kullanabilirsiniz.
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