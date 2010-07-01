Sofra Tarifi

4 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 2 su bardağı su İç harcı için: 250 gram kıyma 1 adet soğan 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber Yarım çay bardağı su Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Derin bir kapta un, tuz ve suyu kulak memesi kıvamı alana dek yoğurun. İç harcı için, ayrı bir yerde soğanı rendeleyin. Üzerine kıyma, tuz, karabiber ve su ilave edip karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, pasta tabağı büyüklüğünde açın. Harcı, hamurların üzerine payn edip, yarım ay şeklinde kapatın. Kızgın sıvı yağda önlü arkalı, hafif pembeleşene kadar pişirin.