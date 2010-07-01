Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı su
İç harcı için: 250 gram kıyma
1 adet soğan
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı su
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Derin bir kapta un, tuz ve suyu kulak memesi kıvamı alana dek yoğurun. İç harcı için, ayrı bir yerde soğanı rendeleyin. Üzerine kıyma, tuz, karabiber ve su ilave edip karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, pasta tabağı büyüklüğünde açın. Harcı, hamurların üzerine payn edip, yarım ay şeklinde kapatın. Kızgın sıvı yağda önlü arkalı, hafif pembeleşene kadar pişirin.
PÜF NOKTASI
Yanlarının açılmasını ve harcın akmasını önlemek için hamurun kenarlarını hamur ruleti ile kesebilirsiniz.