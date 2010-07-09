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Çiğ Börek

Çiğ Börek
  • 18 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • ESKİŞEHİR
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un

Aldığı kadar su

1 tatlı kaşığı tuz



İçi için:

Yarım kg kıyma

1 adet iri boy soğan

1 kahve fincanı su

Tuz, karabiber, pul biber



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Unu derin bir kaseye alın. Yeterince su ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. Diğer tarafta kıyma, rendelenmiş soğan, su, tuz, karabiber ve pul biberi yoğurup böreğin içini hazırlayın. Dinlenmiş hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve her bir hamuru 1 mm inceliğinde açın. Hamurun bir kenarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan 2 çorba kaşığı koyun ve diğer kenarı kıymanın üzerine kapatın. Bir rulet yardımıyla hamurun kenarlarını yuvarlak şekilde kesin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Kızdırılmış sıvı yağda hiç bekletmeden önlü arkalı kızartın. Sıcak servis yapın.
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