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Ciğerli Açma Börek

Ciğerli Açma Börek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram ciğer

1 çay bardağı mısır yağı

4 adet soğan

1'er adet kırmızı, sarı ve sivri biber

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber



Hamur için:

İki buçuk su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım kahve fincanı mısır yağı

Yarım kahve fincanı süt

Yarım limonun suyu

Bir tutam tuz



Hamurların aralarına sürmek için:

125 gram margarin



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Ciğeri iyice yıkadıktan sonra zarını soyun ve kuşbaşı doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya aldığınız yağda ciğeri kavurun. Piyazlık doğranmış soğanı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Soğan pembeleşmeye başlayınca, zar şeklinde doğranmış biberleri ekleyin. 5 dakika daha kavurduktan sonra ocağın altını kapatın. Tuz, karabiber ve pul biber serpip, kıyılmış maydanoz ekledikten sonra soğuması için bir kenara alın. Diğer yandan hamur için 2 su bardağı unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, yağ, süt, limon suyu ve tuz ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Daha sonra 10 eşit bezeye ayırın. Her bezenin üzerine un serperek yemek tabağı büyüklüğünde açın. Daha sonra yufkaların üzerine eritilmiş margarin sürerek üst üste koyun. Elinizi yağlayarak hamuru 40 cm çapında olacak şekilde açın. Ortasına hazırladığınız ciğerli iç harcı yerleştirin. Üzerini orta kısım açıkta kalacak biçimde şekilli olarak kapatın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.
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