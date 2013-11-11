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Çikolata Dolgulu Ay Çöreği

Çikolata Dolgulu Ay Çöreği
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı mahlep

1 adet fındık büyüklüğünde dövülmüş damla sakızı

1 paket (10 gram) instant maya

Aldığı kadar un



İç malzeme için:

Bir buçuk su bardağı ufalanmış kek

1 adet yumurtanın akı

Yarım kahve fincanı süt

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı dövülmüş antep fıstığı

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

1 kahve fincanı granül meyve şekerlemesi

Yarım çay kaşığı tarçın

3-4 adet doğranmış portakal kabuğu şekerlemesi



Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı file fındık

1 çay bardağı file badem

YAPILIŞI

1 hamur için yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yumurta, süt, toz şeker, mahlep, damla sakızı ve instant mayayı koyup, karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Yoğurma kabının ağzını bir kapakla örtün ve mayalanması için 3-4 saat dinlendirin.

2 İç malzeme için ufalanmış kek, yumurta akı, süt, ceviz, damla çikolata, antep fıstığı, kakao, toz şeker, granül meyve şekerlemesi, tarçın ve portakal kabuğu şekerlemesini derin bir kapta karıştırın.

3 Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde ince olacak şekilde açıp, bir ucuna 1 tatlı kaşığı dolusu iç harç koyun. Önce rulo yapın, daha sonra ay şekli verip, yağlanmış ve unlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve iç harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Ay çöreklerinin üzerine yumurta sarısı sürüp, file fındık ve file badem serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

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