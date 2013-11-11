Çikolata Dolgulu Ay Çöreği

1 hamur için yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yumurta, süt, toz şeker, mahlep, damla sakızı ve instant mayayı koyup, karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Yoğurma kabının ağzını bir kapakla örtün ve mayalanması için 3-4 saat dinlendirin.

2 İç malzeme için ufalanmış kek, yumurta akı, süt, ceviz, damla çikolata, antep fıstığı, kakao, toz şeker, granül meyve şekerlemesi, tarçın ve portakal kabuğu şekerlemesini derin bir kapta karıştırın.

3 Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde ince olacak şekilde açıp, bir ucuna 1 tatlı kaşığı dolusu iç harç koyun. Önce rulo yapın, daha sonra ay şekli verip, yağlanmış ve unlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve iç harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Ay çöreklerinin üzerine yumurta sarısı sürüp, file fındık ve file badem serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.