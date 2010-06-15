Çikolata Soslu Donut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

HAMUR için, un hariç tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırın. Azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Mayalanması için üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin. Merdane ile bir parmak kalınlığında açın. Hamurdan geniş bir bardak ağzı ile parçalar kesin. Kestiğiniz parçaların ortasını küçük bir kapakla yeniden kesin. Hamurları unlanmış bir tepsiye dizip, üzerini nemli bir bezle örtün. 25-30 dakika bu şekilde yeniden mayalandırın. Diğer taraftan, kremayı küçük bir kaba alıp ocağa oturun. Kaynama noktasına gelince ocaktan kaldırın. Üzerine vişne reçeli ekleyin. İkiye bölüp, bir parçaya kırılmış beyaz çikolata, diğerine bitter çikolata ekleyip eritin. Mayalanan donut'ları sıvı yağda kızartın. Sıcakken yarısını bitter çikolatalı, diğer yarısını beyaz çikolatalı sosa bulayıp servis yapın.