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Çikolatalı Ekmek Dilimleri

Çikolatalı Ekmek Dilimleri
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

3 çorba kaşığı krema

8 dilim tost ekmeği

1 adet elma

1 adet muz

1 tatlı kaşığı tarçın



ÜZERI İÇİN:

Nar

portakal

mandalina

ceviz

hindistan cevizi

muz

çilek

antep fıstığı

nane

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını alın ve üçgen şeklinde kesin. Bir kasede benmari usulü eritilmiş çikolata, krema, rendelenmiş elma, dilimlenmiş muz ve tarçını karıştırın. Ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Üzerini arzunuza göre nar taneleri, portakal, muz, çilek, mandalina dilimleri, kıyılmış ceviz, hindistan cevizi, antep fıstığı ve nane ile süsleyin.
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