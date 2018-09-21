Çikolatalı Ekmek Dilimleri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını alın ve üçgen şeklinde kesin. Bir kasede benmari usulü eritilmiş çikolata, krema, rendelenmiş elma, dilimlenmiş muz ve tarçını karıştırın. Ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Üzerini arzunuza göre nar taneleri, portakal, muz, çilek, mandalina dilimleri, kıyılmış ceviz, hindistan cevizi, antep fıstığı ve nane ile süsleyin.