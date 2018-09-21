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Çikolatalı Sigara Böreği

Çikolatalı Sigara Böreği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı damla çikolata

4 çorba kaşığı dövülmüş fındık

2 adet yufka



KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Yufkayı düz bir zemine serin ve önce enlemesine sonra boylamasına kesin. Elde ettiğiniz 4 parça yufkayı tekrar üçgen keserek 12 adet üçgen yufka çıkarın. Diğer yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve toplam 24 adet üçgen yufka elde edin. Damla çikolata ve fındığı bir kapta karıştırın. Yufkaların geniş kısmına bu karışımdan koyun ve sigara böreği şeklinde sarın. Malzeme bitene kadar aynı işleme devam edin. Börekleri kızgın sıvı yağda kızartın ve ılındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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