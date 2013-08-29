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Çin Böreği Tarifi

Besin değeri fazla olan lezzetli Çin böreği nasıl yapılır? İstediğiniz sebzelerle yapabileceğiniz Çin böreği tarifi...
Çin Böreği Tarifi
  • 18 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

250 gram soya filizi

1'er adet kereviz, havuç ve soğan

200 gram kıyma

2 çorba kaşığı margarin

Galeta unu

1 adet yumurta akı



Kızartmak için:

Sıvıyağ


YAPILIŞI

Yufkaları düz bir zemine yayın. Önce ikiye, daha sonra her parçayı da üçe bölüp 18 adet yufka elde edin. Soğanı yemeklik doğrayın. Margarini ve doğranmış soğanı bir tencereye alıp kavurun. Üzerine kıymayı ilave edip, kıyma suyunu çekene kadar bir süre kavurun. Ayrı bir yerde havuç ve kerevizi rendeleyin. Kavrulan kıymaya soya filizini, rendelenmiş havuç ve kerevizi ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Soğuduktan sonra yufkaların üzerine kıymalı harcı paylaştırın. Geniş birer sigara böreği şeklinde sarın. Böreklerin uç kısımlarını, açılmamaları için yumurta akına batırın. Börekleri önce galeta ununa daha sonra yumurtaya bulayın. Kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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