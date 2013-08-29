Çin Böreği Tarifi

Yufkaları düz bir zemine yayın. Önce ikiye, daha sonra her parçayı da üçe bölüp 18 adet yufka elde edin. Soğanı yemeklik doğrayın. Margarini ve doğranmış soğanı bir tencereye alıp kavurun. Üzerine kıymayı ilave edip, kıyma suyunu çekene kadar bir süre kavurun. Ayrı bir yerde havuç ve kerevizi rendeleyin. Kavrulan kıymaya soya filizini, rendelenmiş havuç ve kerevizi ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Soğuduktan sonra yufkaların üzerine kıymalı harcı paylaştırın. Geniş birer sigara böreği şeklinde sarın. Böreklerin uç kısımlarını, açılmamaları için yumurta akına batırın. Börekleri önce galeta ununa daha sonra yumurtaya bulayın. Kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.