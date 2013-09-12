Çin Böreği Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yufka
1 adet kemiksiz tavuk göğsü
1 adet havuç
2-3 yaprak lahana
1 adet pırasa
3 adet kesme şeker
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı soya sosu
Tuz
Üzeri için:
2 adet yumurtanın sarısı
1 su bardağı galeta unu
YAPILIŞI
Tavuk etini haşlayıp didikleyin. Havucu rendeleyin. Pırasa ve lahanayı ince ince kıyın. Hepsini harmanlayın. Sıvı yağ, soya sosu, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Yufkaları düz bir zemine yayın. Yarım daire olacak şekilde ikiye katlayın ve her yufka 6 eşit parça olacak şekilde kesin. Hazırladığınız malzemeyi yufkalara paylaştırın. Yufkaları 3 parmak genişliğinde sigara böreği şeklinde sarın. Börekleri önce yumurta sarısına daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartıp sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kızartmanın ağır olacağını düşünenler, börekleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında da pişirebilirler.