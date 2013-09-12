Çin Böreği Tarifi

Tavuk etini haşlayıp didikleyin. Havucu rendeleyin. Pırasa ve lahanayı ince ince kıyın. Hepsini harmanlayın. Sıvı yağ, soya sosu, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Yufkaları düz bir zemine yayın. Yarım daire olacak şekilde ikiye katlayın ve her yufka 6 eşit parça olacak şekilde kesin. Hazırladığınız malzemeyi yufkalara paylaştırın. Yufkaları 3 parmak genişliğinde sigara böreği şeklinde sarın. Börekleri önce yumurta sarısına daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartıp sıcak olarak servis yapın.