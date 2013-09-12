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Çin Böreği Tarifi

İçerisi sebzelerle dolu olan hafif ve çıtır çıtır Çin böreği nasıl yapılır? Pratik Çin böreği tarifi...
Çin Böreği Tarifi
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

1 adet kemiksiz tavuk göğsü

1 adet havuç

2-3 yaprak lahana

1 adet pırasa

3 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı soya sosu

Tuz



Üzeri için:

2 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı galeta unu

YAPILIŞI

Tavuk etini haşlayıp didikleyin. Havucu rendeleyin. Pırasa ve lahanayı ince ince kıyın. Hepsini harmanlayın. Sıvı yağ, soya sosu, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Yufkaları düz bir zemine yayın. Yarım daire olacak şekilde ikiye katlayın ve her yufka 6 eşit parça olacak şekilde kesin. Hazırladığınız malzemeyi yufkalara paylaştırın. Yufkaları 3 parmak genişliğinde sigara böreği şeklinde sarın. Börekleri önce yumurta sarısına daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartıp sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kızartmanın ağır olacağını düşünenler, börekleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında da pişirebilirler.
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