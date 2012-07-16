Çörek Otlu Susamlı Ramazan Pidesi

Orta büyüklükte bir fırın kabını 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Kalan zeytinyağına elinizi batırıp ekmek hamuruna pide şekli vererek kaba yayın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve çörek otu ile susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



Ekmek hamurunu hazır almak yerine kendiniz de hazırlayabilirsiniz:



2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

20 gram yaş maya

1 kahve fincanı ılık süt

2 adet kesme şeker

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yaş maya ve kesme şekeri ılık sütte iyice eritip, kenara alın. Unun ortasını havuz gibi açıp, kenarlarına tuz serpiştirin. Erittiğiniz mayayı unun ortasına dökün. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Kabarması için üzerini örterek oda sıcaklığında 2 saat dinlendirin.