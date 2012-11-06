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Damla Sakızlı Eskişehir Lokumu

Damla Sakızlı Eskişehir Lokumu
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 parça fındık büyüklüğünde damla sakızı

2 su bardağı ılık süt

1 paket (10 gram) instant maya

2 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un



İçi için: 1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çorba kaşığı toz haşhaş

4 çorba kaşığı toz şeker

Bir buçuk su bardağı ceviz



Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Derin bir kapta dövülmüş damla sakızı, süt, maya, toz şeker, mahlep, tuz ve unu yoğurup, yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat dinlendirin. Mayalanan hamuru 2 eşit parçaya ayırın. Her parçayı, un serpilmiş tezgahta merdane ile yarım cm kalınlığında ve dikdörtgen olacak şekilde açın. Diğer taraftan iç malzeme için tahin, sıvı yağ ve haşhaşı karıştırın. Karışımın yarısını hamurlardan birinin üzerine yayın ve 2 çorba kaşığı toz şeker serpin. En üste de dövülmüş cevizin yarısını serpin. Hamurun geniş tarafından başlayarak rulo şeklinde sarın ve 2 parmak genişliğinde kesin. Kesik kısım alta gelecek biçimde, yağlanmış kelepçeli kalıba (fazla sıkı olmayacak şekilde) 1 cm arayla yan yana dizin. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
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