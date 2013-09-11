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Dereotlu Börek Tarifi

Zor anların kurtarıcısı dereotlu börek nasıl yapılır? Pratik dereotlu börek tarifi...
Dereotlu Börek Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

350 gram beyaz peynir

Yarım demet dereotu



Üzeri için:

3 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tutam pul biber


YAPILIŞI

Beyaz peyniri rendeleyip ince kıyılmış dereotu ile karıştırın. Yufkalardan birini düz bir zemine serin. Yufkayı dörde bölüp her parçaya peynir-dereotu karışımı koyun. Her parçayı rulo şeklinde sarın. Yuvarlak bir fırın tepsisinin ortasından başlayarak kol böreği şeklinde yerleştirin. Diğer tarafta üzeri için yoğurt, yumurta ve sıvıyağ karıştırıp çırpın. Karışımı tepsideki böreğin üzerine gezdirin. En üste rendelenmiş kaşar peyniri ve pul biberi serpin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 1-2 dakika dinlendirip, dilimleyerek servis yapın.
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