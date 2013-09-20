Dolama Börek Tarifi

Sütü bir gece oda sıcaklığında ekşitin. Ertesi gün ekşiyen süte yumurtalar, sıvı yağ ve tuzu ekleyip, çırpın. Unu bir kaba alın ve tuz ile karıştırın. Suyunu yavaş yavaş ilave edip, ele yapışmayacak bir hamur elde edin. Hamurdan yumruk büyüklüğünde bezeler koparın. Bu bezeleri ince yufkalar olacak şekilde açın (börek yufkası kalınlığında). Açılan ince yufkaları sofra bezine veya çarşafın üzerine sererek 15 dakika dinlendirin. Daha sonra bu yufkaları teker teker ikiye katlayın. Elinizle büzüştürüp, 4 parmak genişliğinde parçalar keserek yağlanmış fırın tepsisine dizin. Hazırlanan sütlü karışımı, böreklerin üzerine çıkmayacak şekilde dökün. Her tarafına eşit yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.