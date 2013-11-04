DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Donut

Donut

Donut
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

2 çorba kaşığı kuru maya

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı süt

6 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı toz şeker

8 su bardağı un

Bir tutam tuz

Bir tutam muskat

120 gram tereyağı



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Kaplaması için:

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

Renkli pasta süsü

YAPILIŞI

Hamur için ılık süt ve mayayı bir kapta karıştırın (mayanın işlevini görmesi için süt ısısının 30 dereceyi geçmemesi gerekiyor). İçine yumurta, toz şeker, un, tuz, muskat ve eritilmiş tereyağı ilave edin. Tüm malzemeyi 10 dakika kadar karıştırın. Hamuru 2 saat buzdolabında dinlendirip, elma büyüklüğünde parçalar koparın. Daha sonra iki elinizin arasında uzatıp, 12 cm'lik şeritler elde edin. Uçlarını birleştirip, ortası delik simit şekli verin. Kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Donutları kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Hafif ılındıktan sonra donutların bir kısmını yarısına kadar benmari usulü eritilmiş çikolataya batırın. Kalanları da yarısına kadar renkli pasta süsüne batırıp, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN