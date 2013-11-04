Sofra Tarifi

Hamuru için: 2 çorba kaşığı kuru maya 2 su bardağı süt 3 çorba kaşığı süt 6 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker Yarım çay bardağı toz şeker 8 su bardağı un Bir tutam tuz Bir tutam muskat 120 gram tereyağı Kızartmak için: Sıvı yağ Kaplaması için: 2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata Renkli pasta süsü

YAPILIŞI

Hamur için ılık süt ve mayayı bir kapta karıştırın (mayanın işlevini görmesi için süt ısısının 30 dereceyi geçmemesi gerekiyor). İçine yumurta, toz şeker, un, tuz, muskat ve eritilmiş tereyağı ilave edin. Tüm malzemeyi 10 dakika kadar karıştırın. Hamuru 2 saat buzdolabında dinlendirip, elma büyüklüğünde parçalar koparın. Daha sonra iki elinizin arasında uzatıp, 12 cm'lik şeritler elde edin. Uçlarını birleştirip, ortası delik simit şekli verin. Kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Donutları kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Hafif ılındıktan sonra donutların bir kısmını yarısına kadar benmari usulü eritilmiş çikolataya batırın. Kalanları da yarısına kadar renkli pasta süsüne batırıp, servis yapın.