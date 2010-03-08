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Endonezya Usulü Kızartılmış Muzlu Börek (Pisang Goreng)

Endonezya Usulü Kızartılmış Muzlu Börek (Pisang Goreng)
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy muz

Yarım su bardağı un

1/4 su bardağı pirinç unu

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı su

1 adet yumurta

Bir tutam tuz



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Un, pirinç unu, kabartma tozu ve tuzu derin bir kapta iyice karıştırın. Yumurta ve suyu ilave edip, karıştırarak akıcı bir hamur elde edin. Hazırladığınız karışımı yarım saat dinlendirin. Enlemesine ortadan ikiye bölünmüş muzları bu sosa bulayın ve kızgın sıvıyağda kızartın. Kızarmış muzları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün. Arzuya göre tatlı bir sosla servis yapın.
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