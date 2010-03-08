Endonezya Usulü Kızartılmış Muzlu Börek (Pisang Goreng)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, pirinç unu, kabartma tozu ve tuzu derin bir kapta iyice karıştırın. Yumurta ve suyu ilave edip, karıştırarak akıcı bir hamur elde edin. Hazırladığınız karışımı yarım saat dinlendirin. Enlemesine ortadan ikiye bölünmüş muzları bu sosa bulayın ve kızgın sıvıyağda kızartın. Kızarmış muzları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün. Arzuya göre tatlı bir sosla servis yapın.