Enginarlı Pizza

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için maya, toz şeker ve ılık suyu karıştırıp 5-10 dakika dinlendirin. Ayrı bir kaba un ve tuzu eleyip karıştırdıktan sonra mayaya ilave edip 10 dakika yoğurun. Hamuru streç filmle kaplayıp, 15-20 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Sürenin sonunda hamuru üç bezeye ayırıp, elinizle ya da merdane yardımıyla gelişigüzel açın. Sos için tüm malzemeyi karıştırıp, hamurların üzerilerine fırça yardımıyla sürün. Üzeri için enginarın üzerindeki sert yaprakları alıp, dörde bölün ve içini temizleyin. Kararmasını önlemek için limonlu suda dinlendirin. Dilimlenmiş enginar, bebek ıspanak, dolmalık fıstık ve limon dilimlerini hamurların üzerilerine yerleştirin. Peynirleri üzerilerine serpiştirip, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 215 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, dilediğiniz yeşilliklerle süsleyip servis yapın.