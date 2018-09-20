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Erikli Milföylü Tart

Erikli Milföylü Tart
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet milföy hamuru

1/2 su bardağı esmer şeker

5-6 adet anjelik erik

2 çorba kaşığı tereyağı



SERVİS İÇİN: Pudra şeker

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında hafifçe yumuşayana dek bekletin. Daha sonra pişirme kağıdının üzerine yan yana yerleştirin. Uçlarını hafifçe üst üste gerip elinizle bastırarak yapıştırın. Merdane yardımıyla enine ve boyuna 2-3 cm uzayıp genişleyecek şekilde açın. Açtığınız hamurun kenarlarından 1 cm kadar boşluk bırakıp, dikdörtgen olacak şekilde bıçakla kesmeden çizik atın. Çizik attığınız bölümün tamamına, pişerken kabarmaması için çatalla delikler açın. İç kısmına esmer şekerin yarısını serpin. Erikleri ince yarım ay şeklinde doğrayın ve hamurun iç kısmına yan yana dizin. Üzerine kalan esmer şekeri serpin. Çizgilerin dış taraflarını kenar oluşturacak şekilde içe kıvırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tartın kenarları kızarana kadar pişirin. Fırından alıp üzerine tereyağı sürün ve oda sıcaklığında ılıtın. Pudra şekeri serperek servis yapın.
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