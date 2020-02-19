Erişteli muffin tarifi

Erişteyi tuzlu suda haşlayın ve süzün. Sebzeleri kibrit çöpü uzunluğunda doğrayın ve tereyağında kavurun. Erişte, sebzeler, rendelenmiş tulum-kaşar peynirini bir kapta karıştırın. Kurutulmuş domatesi kaynar suyun içinde 5 dakika tutup çıkarın ve incecik doğrayın. Tuz, karabiberle diğer malzemeye katın ve karıştırın. Muffin kalıplarının içini tereyağı ile yağlayın ve karışımı pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Kalıplardan çıkarın ve sıcak servis yapın.