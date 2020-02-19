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Erişteli muffin tarifi

Beş çayınıza yakışacak harika tarif, hem doyuruyor hem de lezzetli. Erişteli muffin ezber bozan bir tarif... İşte erişteli muffin için yapmanız gerekenler...
Erişteli muffin tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı erişte



Yeteri kadar su, 1 adet kabak



1'er adet kırmızı, yeşil ve sarı biber



1 çorba kaşığı tereyağı



100'er gram tulum ve kaşar peyniri



3-4 adet kurutulmuş domates



Tuz, karabiber



Kalıpları yağlamak için:


1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Erişteyi tuzlu suda haşlayın ve süzün. Sebzeleri kibrit çöpü uzunluğunda doğrayın ve tereyağında kavurun. Erişte, sebzeler, rendelenmiş tulum-kaşar peynirini bir kapta karıştırın. Kurutulmuş domatesi kaynar suyun içinde 5 dakika tutup çıkarın ve incecik doğrayın. Tuz, karabiberle diğer malzemeye katın ve karıştırın. Muffin kalıplarının içini tereyağı ile yağlayın ve karışımı pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Kalıplardan çıkarın ve sıcak servis yapın.

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