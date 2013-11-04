Etli Poğaça (Empanadas)

ekleyip, ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. 2 İç harcı için eti suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Küp doğranmış soğan, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyip sotelemeye devam edin. Et yumuşayınca tuz ilave edip ocaktan alın. 3 Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp unlanmış tezgah üzerinde, pasta tabağı ebadında açın. Ortalarına etli harcı pay edip, kenarlarını kapatın. 4 Chimichurri sos için kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, kekik, kimyon, sarımsak, acı sos ve tuzu derin bir kaba alın. Blenderden geçirin. 5 Hamurları kızgın sıvı yağda kızartın. Chimichurri sos ile servis yapın.

1 poğaça hamuru için un, yumurta, yumurta akı, sirke, margarin ve tuzu iyice karıştırın. Azar azar su