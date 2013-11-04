Etli Poğaça (Empanadas)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı un
1 adet yumurta
1 adet yumurtanın akı
1 tatlı kaşığı sirke
3 çorba kaşığı margarin
Yeteri kadar su
1 çay kaşığı tuz
Harç için:
300 gram kuşbaşı et
2 adet soğan
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
Tuz
Karabiber
Chimichurri sos için:
Yarım demet maydanoz
Bir buçuk çay bardağı
zeytinyağı
2 çorba kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kimyon
3 diş dövülmüş sarımsak
1 tatlı kaşığı hazır acı sos
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
1 poğaça hamuru için un, yumurta, yumurta akı, sirke, margarin ve tuzu iyice karıştırın. Azar azar su
ekleyip, ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. 2 İç harcı için eti suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Küp doğranmış soğan, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyip sotelemeye devam edin. Et yumuşayınca tuz ilave edip ocaktan alın. 3 Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp unlanmış tezgah üzerinde, pasta tabağı ebadında açın. Ortalarına etli harcı pay edip, kenarlarını kapatın. 4 Chimichurri sos için kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, kekik, kimyon, sarımsak, acı sos ve tuzu derin bir kaba alın. Blenderden geçirin. 5 Hamurları kızgın sıvı yağda kızartın. Chimichurri sos ile servis yapın.