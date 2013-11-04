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Etli Poğaça (Empanadas)

Etli Poğaça (Empanadas)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı un

1 adet yumurta

1 adet yumurtanın akı

1 tatlı kaşığı sirke

3 çorba kaşığı margarin

Yeteri kadar su

1 çay kaşığı tuz

Harç için:

300 gram kuşbaşı et

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Chimichurri sos için:

Yarım demet maydanoz

Bir buçuk çay bardağı

zeytinyağı

2 çorba kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

3 diş dövülmüş sarımsak

1 tatlı kaşığı hazır acı sos

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

1 poğaça hamuru için un, yumurta, yumurta akı, sirke, margarin ve tuzu iyice karıştırın. Azar azar su
ekleyip, ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. 2 İç harcı için eti suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Küp doğranmış soğan, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyip sotelemeye devam edin. Et yumuşayınca tuz ilave edip ocaktan alın. 3 Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp unlanmış tezgah üzerinde, pasta tabağı ebadında açın. Ortalarına etli harcı pay edip, kenarlarını kapatın. 4 Chimichurri sos için kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, kekik, kimyon, sarımsak, acı sos ve tuzu derin bir kaba alın. Blenderden geçirin. 5 Hamurları kızgın sıvı yağda kızartın. Chimichurri sos ile servis yapın.

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