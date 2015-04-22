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Ev yapımı pizza Tarifi

Ailenize layık hem doyurucu hem lezzetli ev yapımı pizza nasıl yapılır?
Ev yapımı pizza Tarifi
  • 2-4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Sos için: 1 adet domates

1 tatlı kaşığı salça, 2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er çay kaşığı kekik ve tuz



Üzeri için: 250 gram mantar

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet sosis, 1 adet parmak sucuk

250 gram taze kaşar peyniri



Hamur için: Bir buçuk su bardağı un

Yarım paket instant maya

3 çorba kaşığı sulu yoğurt

2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

SOS için, doğranmış domates, salça, sarımsak, zeytinyağı, kekik ve tuzu blenderden geçirip 5 dakika pişirin. Üzeri için, doğranmış mantarı 1 çorba kaşığı zeytinyağında, mantar suyunu salıp yeniden çekene dek kavurun. Hamur için unu yoğurma kabına alın. Maya, yoğurt, sıvı yağ ve tuz ekleyip yoğurun. Merdane yardımıyla orta boy yuvarlak fırın tepsisi ebadında açın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerine sosu yayın. Rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını serpiştirin. Dilimlenmiş mantarları zeytinyağında, suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Doğranmış sosis ve sucukla pizzanın üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Kalan kaşar peynirini de serpiştirip yeniden fırına verin. Peynir eriyene dek pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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