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Fincan Böreği Tarifi

Yapımı pratik enfes fincan böreği nasıl yapılır? Çat kapı misafirlerinize yapabileceğiniz fincan böreği tarifi...
Fincan Böreği Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un, 1 çay bardağı ılık su

1 adet yumurta, tuz



İç harcı için: 500 gram pazının yaprağı

1 adet soğan, 2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ


YAPILIŞI

Unu bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. Tuzu ekleyin. Ilık suyu azar azar ekleyerek yoğurun. Yumurtayı ilave edip, pürüzsüz bir hamur elde edinceye dek yoğurmaya devam edin. Hamuru 4'e bölüp üzerine un serpin. Nemli bir bezle örterek 30 dakika dinlendirin.Pazıyı yıkayıp doğrayın. Tereyağını bir tavada eritip, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine pazıyı ekleyin. Suyunu iyice çekene dek ara sıra karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alın ve ılınmaya bırakın.Dinlenen hamur parçalarından birini düz bir zemine alın ve un serperek açın. Yufkanın yarısına aralıklarla pazılı harçtan koyun. Diğer yarısını üzerine kapatın. Bir kahve fincanı ile harçlı kısımlar ortada kalacak şekilde hamuru kesin. Kalan 3 parça hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Bol yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Birkaç dakika sonra servis yapın.
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