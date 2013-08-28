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Fındık Böreği Tarifi

Hem lezzetli hem doyurucu fındık böreği nasıl yapılır?
Fındık Böreği Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk göğüs eti

1 adet orta boy soğan

7 çorba kaşığı yağ

3 adet tatlı sivri biber

2 adet orta boy domates

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

1 su bardağı kavrulmuş ve kalın kıyılmış fındık

4 adet yufka



Üzerine:

1 adet yumurta

Yarım su bardağı kıyılmış fındık


YAPILIŞI

Tavuk etlerini 2-3 su bardağı suda haşlayıp lokmalık parçalara ayırın. 4 çorba kaşığı yağı tavaya koyup, yemeklik doğranmış soğanı kavurun. İçine rende domates ve ince doğranmış biber ekleyin. Tavuk etlerini, tuz, karabiber ve kırmızıbiberi üzerine ilave ederek 2-3 dakika kavurup ateşten alın. Harç soğuyunca fındıkları ekleyin. Yufkaların üzerine yağ sürün ve ikişer ikişer üst üste koyun. Üçgen dilimlere kesin. Geniş kenarlarına harç koyup sarın. Yumurtayı çırpıp böreklere sürün, fındık serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstleri kızarana kadar pişirin.
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