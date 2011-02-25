Fındıklı Çörek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1. UNU derin bir kaba alın. Daha sonra 1 kahve fincanı ılık süt ve kuru mayayı ilave edin. Sıvıyağı margarinle birlikte hamura ekleyip yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek 1 saat dinlendirin.

2. Hamuru ikiye bölün. Merdane ile açın. Üzerine üzüm pekmezi sürün. Pekmezin üzerine fındığı serpin. Susamı da serpiştirdikten sonra rulo biçiminde sarın. İki parmak eninde kesin. Daha sonra 20 dakika dinlendirin.

3. Kestiğiniz çörekleri tepsiye dizin. Üzerlerine toz şekeri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında çöreklerin üzeri pembeleşene dek pişirin. Ardından fırından alıp ılık olarak servis yapın.

