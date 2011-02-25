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Fındıklı Çörek

Fındıklı Çörek
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 kahve fincanı ılık süt

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 çorba kaşığı sıvı yağ

100 gram margarin

3-4 çorba kaşığı üzüm pekmezi

1 su bardağı fındık

2 çorba kaşığı kuru üzüm

2 çorba kaşığı susam

Yarım çay bardağı toz şeker

YAPILIŞI

1. UNU derin bir kaba alın. Daha sonra 1 kahve fincanı ılık süt ve kuru mayayı ilave edin. Sıvıyağı margarinle birlikte hamura ekleyip yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek 1 saat dinlendirin.
2. Hamuru ikiye bölün. Merdane ile açın. Üzerine üzüm pekmezi sürün. Pekmezin üzerine fındığı serpin. Susamı da serpiştirdikten sonra rulo biçiminde sarın. İki parmak eninde kesin. Daha sonra 20 dakika dinlendirin.
3. Kestiğiniz çörekleri tepsiye dizin. Üzerlerine toz şekeri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında çöreklerin üzeri pembeleşene dek pişirin. Ardından fırından alıp ılık olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çöreklerin daha fazla kıtır kıtır olmasını istiyorsanız, 180 derecedeki fırının ısısını bir süre sonra 150 dereceye düşürebilirsiniz.
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