Fiyonklu Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaseye ılık su, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu alın. Azar azar unu ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 7 eşit bezeye ayırın ve elinizle yuvarlayıp, bir tepsiye alın. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. 6 adet bezeyi servis tabağı büyüklüğünde açın (1 adet bezeyi böreklerin üzerine fiyonk yapmak için ayırın). Önce 3 adedinin üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ sürün. Üst üste koyun ve tek bir yufka olacak şekilde tepsi büyüklüğünde açın. Üzerine tekrar tereyağı ve sıvı yağ sürün. Önce iki ucunu içe doğru katlayın. Daha sonra iki kenarını bohça olacak şeklide kapatıp, kare şekli elde edin. 15 dakika beklettikten sonra tekrar tepsi büyüklüğünde açın. Hamurdan 15 cm 15 cm'lik kare şeklinde parçalar kesin. Kalan 3 bezeyi de aynı şekilde hazırlayın. İç harç için patatesi rendeleyin. İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyip, patates, tuz ve karabiber ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırıp, ocağın altını kapatın ve soğuması için bir kenara alın. Daha sonra içine rendelenmiş kaşar peyniri ve dereotunu ilave edin. Kestiğiniz kare hamurun orta kısmına patatesli harçtan koyun ve kenarları üst üste gelecek şekilde kapatın. Böreğin iki kenarına çatalla bastırın. Ayırdığınız 1 adet beze hamurundan fiyonk yapın ve hamurun üzerine yumurta akı ile yapıştırın. Kare şeklinde kestiğiniz diğer hamurları da aynı biçimde hazırlayın. Börekleri fırın tepsisine dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.