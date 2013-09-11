Galeta Unlu Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
250 gram margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 adet yumurtanın akı
1 paket kabartma tozu
5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
İç malzeme için:
3 adet patates
Tuz, pul biber ve karabiber
Üzeri için:
1 adet yumurtanın sarısı
1 su bardağı galeta unu
YAPILIŞI
İç malzemesi için öncelikle patatesleri bol miktarda su dolu bir tencereye koyup haşlayın. Patatesler soğuyunca kabuklarını soyun ve çatalla iyice ezin. Üzerine tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Hamur için margarin, sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, kabartma tozu, un ve tuzu derin bir kabın içinde karıştırıp, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp
yuvarlayın. Her bir parçayı elinizle açıp, içine hazırladığınız patatesli karışımdan yerleştirip kapatın ve yuvarlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp galeta ununa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzeri renk alana kadar pişirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Poğaçaların sadece üzerine yumurta sarısı sürüp galeta ununa bulayın. Aksi taktirde tepsiye yapışabilirler.