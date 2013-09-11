Galeta Unlu Poğaça

İç malzemesi için öncelikle patatesleri bol miktarda su dolu bir tencereye koyup haşlayın. Patatesler soğuyunca kabuklarını soyun ve çatalla iyice ezin. Üzerine tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Hamur için margarin, sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, kabartma tozu, un ve tuzu derin bir kabın içinde karıştırıp, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp

yuvarlayın. Her bir parçayı elinizle açıp, içine hazırladığınız patatesli karışımdan yerleştirip kapatın ve yuvarlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp galeta ununa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzeri renk alana kadar pişirip servis yapın.