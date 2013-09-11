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Galeta Unlu Poğaça

Galeta Unlu Poğaça
  • 18 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

250 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurtanın akı

1 paket kabartma tozu

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

İç malzeme için:

3 adet patates

Tuz, pul biber ve karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı galeta unu

YAPILIŞI

İç malzemesi için öncelikle patatesleri bol miktarda su dolu bir tencereye koyup haşlayın. Patatesler soğuyunca kabuklarını soyun ve çatalla iyice ezin. Üzerine tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Hamur için margarin, sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, kabartma tozu, un ve tuzu derin bir kabın içinde karıştırıp, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp
yuvarlayın. Her bir parçayı elinizle açıp, içine hazırladığınız patatesli karışımdan yerleştirip kapatın ve yuvarlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp galeta ununa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzeri renk alana kadar pişirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Poğaçaların sadece üzerine yumurta sarısı sürüp galeta ununa bulayın. Aksi taktirde tepsiye yapışabilirler.
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