Girit Bohçası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı katıp kavurmaya devam edin. Sıcak su ekleyin. Suyunu çekmeye başlayınca ince kıyılmış nane, muskat, sarımsak, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte bütün malzemeyi 1-2 dakika daha kavurun. İçine ince kıyılmış ıspanak yaprağını katıp 5 dakika pişirin. Harcı ılınması için bir kenara alın. Diğer taraftan bir fırın kabını yağlayıp yufkalardan birini yayın. Ortasına hazırladığınız harcı yerleştirdikten sonra, kenarlardan sarkan kısımları bohça gibi üzerine kapatın. Kalan yufkayı elinizle didikleyin. Derin bir kaba koyduğunuz sütün içine batırıp böreğin üzerine gelişi güzel yayın. Üzerine susam serpin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında, üzeri pembeleşene kadar pişirin. Servis tabağına alıp, dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.