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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Girit Bohçası Tarifi

Girit Bohçası Tarifi

Ailenizi ve misafirlerinizi şımartacak tarif Girit bohçası nasıl yapılır?
Girit Bohçası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuzu kıyma

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy soğan

1 çay bardağı sıcak su

1 demet nane

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

3 diş dövülmüş sarımsak

4 adet domates

Tuz, karabiber

300 gram ıspanak yaprağı

2 adet yufka

1 çay bardağı süt

1 çorba kaşığı susam

YAPILIŞI

Zeytinyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı katıp kavurmaya devam edin. Sıcak su ekleyin. Suyunu çekmeye başlayınca ince kıyılmış nane, muskat, sarımsak, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte bütün malzemeyi 1-2 dakika daha kavurun. İçine ince kıyılmış ıspanak yaprağını katıp 5 dakika pişirin. Harcı ılınması için bir kenara alın. Diğer taraftan bir fırın kabını yağlayıp yufkalardan birini yayın. Ortasına hazırladığınız harcı yerleştirdikten sonra, kenarlardan sarkan kısımları bohça gibi üzerine kapatın. Kalan yufkayı elinizle didikleyin. Derin bir kaba koyduğunuz sütün içine batırıp böreğin üzerine gelişi güzel yayın. Üzerine susam serpin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında, üzeri pembeleşene kadar pişirin. Servis tabağına alıp, dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.
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