Gömme / Ekmekli Et Tarifi

Et, salça, pul biber ve karabiberi tencereye alıp kapağını kapatın. Kısık ateşte kendi suyunda pişirin. (Eğer pişmeden kaldıysa, üzerine yarım su bardağı sıcak su ilave edebilirsiniz). Ocaktan almadan tuzunu ayarlayın. Hamuru hazırlamak için, yaş maya, süt ve toz şekeri geniş bir kaba alıp mayayı eritin. Üzerine oda sıcaklığında bekletilmiş margarin ve tuz ilave edin. Azar azar un ekleyerek, yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Daha sonra hamuru mayalandıracağınız kabı yağlayın. Hamuru kaba alıp 1 saat bekletin. Elinizi unlayıp hamuru unlanmış tezgaha alın. Önce elinizle daha sonra bir merdane ile açın. Ortasına eti yerleştirin. Kenarlarını toplayıp yuvarlak olacak şekilde kapatın. Hamurun her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.