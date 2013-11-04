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Greçkalı Muska Böreği Tarifi

Greçkanın lezzetiyle harmanlanmış greçkalı muska böreği nasıl yapılır? Misafirlerinizi şımartacağınız greçkalı muska böreği tarifi...
Greçkalı Muska Böreği Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı greçka

1 adet orta boy soğan

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tarçın

6 dal kıyılmış maydanoz

tuz

3 adet yufka

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Greçkayı yıkayıp tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın. Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleşene dek soteleyin. Karabiber, tarçın, maydanoz ve tuz ekleyip karıştırın. Yufkaları 6 cm eninde, uzun üçgenler şeklinde kesin. Ortalarına 1' er çorba kaşığı harç yerleştirip, muska şeklinde sarın. Uçlarının açılmaması için su ile ıslatıp kapatın. Bol sıvı yağda kızartıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Muska börekleri fırın tepsisine yerleştirip, üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürerek de pişirebilirsiniz.
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