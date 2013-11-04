Greçkalı Muska Böreği Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı greçka
1 adet orta boy soğan
4 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tarçın
6 dal kıyılmış maydanoz
tuz
3 adet yufka
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Greçkayı yıkayıp tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın. Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleşene dek soteleyin. Karabiber, tarçın, maydanoz ve tuz ekleyip karıştırın. Yufkaları 6 cm eninde, uzun üçgenler şeklinde kesin. Ortalarına 1' er çorba kaşığı harç yerleştirip, muska şeklinde sarın. Uçlarının açılmaması için su ile ıslatıp kapatın. Bol sıvı yağda kızartıp servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Muska börekleri fırın tepsisine yerleştirip, üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürerek de pişirebilirsiniz.