Greçkalı Muska Böreği Tarifi

Greçkayı yıkayıp tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın. Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleşene dek soteleyin. Karabiber, tarçın, maydanoz ve tuz ekleyip karıştırın. Yufkaları 6 cm eninde, uzun üçgenler şeklinde kesin. Ortalarına 1' er çorba kaşığı harç yerleştirip, muska şeklinde sarın. Uçlarının açılmaması için su ile ıslatıp kapatın. Bol sıvı yağda kızartıp servis yapın.