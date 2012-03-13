Gül Poğaça

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YAPILIŞI

Öncelikle geniş bir kabın içine süt, sıvı yağ, maden suyu yumurta sarısı alınır ve karıştırılır. Daha sonra kabartma tozu, şeker, tuz ve un kontrollü bir şekilde ilave edilir. (Ben unu eleyerek kullandım.) İyice yoğrulur. Hamur ne çok cıvık, ne de çok sert olmayacak. Kulak memesi ayarında, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Sonra hamurun üzerini örtüp ya da strech film ile kaplayıp ılık bir ortamda 30 dakika kadar mayalandıralım.

Hamur mayalanırken iç harcımızı hazırlayalım. Patatesleri ezelim çatalla, içine salçayı, çökeleği, ince kıyım maydanozu ve tuz karabiberi de ekleyip harmanlayalım. Hamur mayalandıktan sonra cevizden biraz daha büyük parça koparıp yuvarlayalım. Çay tabağı kadar açıp, 4 kenarına çok dibe gelmeden kesikler atılacak. (Rüzgar gülü gibi yani.) Daha sonra iç harcımızı hamurun tam ortasına koyup karşılıklı kenarları kapatalım. Gül şekli verelim. Yağlanmış fırın tepsimize yerleştirelim. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımından sürelim. Önceden ısıtılmış fırında 200 'C üzeri kızarana kadar pişirelim.

Mis gibi poğaçamız servise hazır!

Afiyet olsun....