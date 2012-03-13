Gül Poğaça

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MALZEMELER
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı maden suyu
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket yaş maya (ya da 2 paket kabartma tozu)
2 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak)
5-6 su bardağı un
İç harcı:
2 orta boy haşlanmış patates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tutam maydanoz
1 kase çökelek (yoksa beyaz peynir)
Tuz, karabiber
Üzeri için:
1 yumurtanın sarısı, çok az sıvı yağ
YAPILIŞI
Öncelikle geniş bir kabın içine süt, sıvı yağ, maden suyu yumurta sarısı alınır ve karıştırılır. Daha sonra kabartma tozu, şeker, tuz ve un kontrollü bir şekilde ilave edilir. (Ben unu eleyerek kullandım.) İyice yoğrulur. Hamur ne çok cıvık, ne de çok sert olmayacak. Kulak memesi ayarında, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Sonra hamurun üzerini örtüp ya da strech film ile kaplayıp ılık bir ortamda 30 dakika kadar mayalandıralım.
Hamur mayalanırken iç harcımızı hazırlayalım. Patatesleri ezelim çatalla, içine salçayı, çökeleği, ince kıyım maydanozu ve tuz karabiberi de ekleyip harmanlayalım. Hamur mayalandıktan sonra cevizden biraz daha büyük parça koparıp yuvarlayalım. Çay tabağı kadar açıp, 4 kenarına çok dibe gelmeden kesikler atılacak. (Rüzgar gülü gibi yani.) Daha sonra iç harcımızı hamurun tam ortasına koyup karşılıklı kenarları kapatalım. Gül şekli verelim. Yağlanmış fırın tepsimize yerleştirelim. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımından sürelim. Önceden ısıtılmış fırında 200 'C üzeri kızarana kadar pişirelim.
Mis gibi poğaçamız servise hazır!
Afiyet olsun....
PÜF NOKTASI
Bu poğaça bayatlamıyor. Maden suyu sayesinde 3-4 gün tazeliğini koruyor.