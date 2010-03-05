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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Gül Kokulu Simit

Gül Kokulu Simit

Gül Kokulu Simit
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk çay kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı gülsuyu

6-7 su bardağı un

1 su bardağı su

Şekil verdikten sonra;

3 çorba kaşığı üzüm pekmezi

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

Maya ve şekeri, sıcak ama el yakmayan suyun içinde eritin. Üstünü örterek ılık bir yerde 10 dakika kadar köpürtün. Sonra gül suyunu, tuzu, suyu ve elenmiş unu azar azar ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru 7-8 parçaya ayırıp, şekil verin. Önce uzun çubuklar yapın, ardından iki ucundan tutarak burgu haline getirin. Simitleri pekmezli suya batırın. Üstündeki suyun süzülmesi için bir tabağı ters çevirin ve pekmezlenen simidi üstüne koyup 5-10 saniye bekletin. Ardından susama bulayıp, tepsiye aktarın. Yarım saat tepside bekletin. Tam anlamıyla sokak simidi elde ediyoruz; tek bir farkla misler gibi gül kokuyor bu simitler.
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