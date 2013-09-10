Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram margarin
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı yoğurt
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı salçası
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki margarin, yoğurt, zeytinyağı, yumurta, salça, toz kırmızıbiber ve toz şekeri iyice karıştırın.
Un ve kabartma tozunu ekleyin. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur hazırlayın. Merdane yardımıyla açıp,
çay bardağının ağzıyla kesin. 3 yuvarlak yan yana ve hafifçe üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Rulo şeklinde sarıp ortadan ikiye bölün. Yağlanmış fırın tepsisine dikine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirip servis yapın.