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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Güllü

Güllü

Güllü
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram margarin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, yoğurt, zeytinyağı, yumurta, salça, toz kırmızıbiber ve toz şekeri iyice karıştırın.
Un ve kabartma tozunu ekleyin. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur hazırlayın. Merdane yardımıyla açıp,
çay bardağının ağzıyla kesin. 3 yuvarlak yan yana ve hafifçe üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Rulo şeklinde sarıp ortadan ikiye bölün. Yağlanmış fırın tepsisine dikine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirip servis yapın.
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