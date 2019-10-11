Hamsili çıtır börek tarifi

Sarımsaklı maydanozlu sos için sarmısak, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu, kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, tuz ve karabiberi iyice karıştırıp kenara alın. Hamsilerin kılçıklarını temizleyip, koparmadan yaprak şeklinde açın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli tavada yağsız olarak kavurun. Geniş bir havanda dolmalık fıstık, sarmısak ve maydanozu ezin. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Hamsilerin içlerini maydanozlu karışım ile doldurup kapatın. Baklava yufkalarını iki kat üst üste olacak şekilde düz bir zemine yerleştirin. Baklava yufkalarını hamsilerin kafaları ve kuyrukları dışarıda kalacak şekilde hamsilerin boyuna göre kesin. Bir adet hamsiyi kuyruğu ve kafası açıkta kalacak şekilde baklava yufkasına rulo şeklinde sarın. Diğer hamsileri de aynı şekilde hazırlayıp, tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri hafif kızarana dek 10 dakika pişirin. Sarmısaklı maydanozlu sos ile servis yapın.