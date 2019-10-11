DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Hamsili çıtır börek tarifi

Hamsili çıtır börek tarifi

Hamsili çıtır börek tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet baklava yufkası



24 adet hamsi



2 çorba kaşığı dolmalık fıstık



3 diş sarmısak, tuz, karabiber



Yarım demet kıyılmış maydanoz



Sarmısaklı maydanozlu sos için:



3 diş kıyılmış sarmısak



1 adet limon, yarım demet maydanoz



1 çay bardağı zeytinyağı



Yarımşar çay kaşığı karabiber ve tuz


YAPILIŞI

Sarımsaklı maydanozlu sos için sarmısak, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu, kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, tuz ve karabiberi iyice karıştırıp kenara alın. Hamsilerin kılçıklarını temizleyip, koparmadan yaprak şeklinde açın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli tavada yağsız olarak kavurun. Geniş bir havanda dolmalık fıstık, sarmısak ve maydanozu ezin. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Hamsilerin içlerini maydanozlu karışım ile doldurup kapatın. Baklava yufkalarını iki kat üst üste olacak şekilde düz bir zemine yerleştirin. Baklava yufkalarını hamsilerin kafaları ve kuyrukları dışarıda kalacak şekilde hamsilerin boyuna göre kesin. Bir adet hamsiyi kuyruğu ve kafası açıkta kalacak şekilde baklava yufkasına rulo şeklinde sarın. Diğer hamsileri de aynı şekilde hazırlayıp, tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri hafif kızarana dek 10 dakika pişirin. Sarmısaklı maydanozlu sos ile servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Nohut unlu baharatlı börek tarifi
Nohut unlu baharatlı börek tarifi
Baharatlı kıymalı börek tarifi
Baharatlı kıymalı börek tarifi
İncirli tatlı pizza tarifi
İncirli tatlı pizza tarifi
İncirli pratik çörek tarifi
İncirli pratik çörek tarifi
Simit Tarifi
Simit Tarifi
Peynirli Poğaça Tarifi
Peynirli Poğaça Tarifi
Etli Açık Börek Tarifi
Etli Açık Börek Tarifi
Kadayıf Böreği Tarifi
Kadayıf Böreği Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN