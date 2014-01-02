Haşhaş Ezmeli Çörek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ilık sütte, şeker ve mayayı eritin. Eritilmiş margarin, zeytinyağı, tuz ve alabildiği kadar unu ekleyip iyice yoğurun. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edin. Daha sonra temiz bir bezle hamurun üzerini kapatıp, 1 saat kadar kabarmasını bekleyin. Kabaran hamuru ikiye bölün. Bir hamur parçasını tezgahın üzerinde elinizde açarak 4-5 mm kalınlığında yuvarlak bir hamur elde edin. Çok az sıvı yağla yumuşattığınız haşhaş ezmesini hamurun üzerine yayın. Daha sonra irice sarıp rulo yapın. Bir simit gibi uçlarını birleştirin. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Yumurta sarısını hamurların üzerine sürün. Üzerine haşhaş serpip, 200 derece fırında pişirin.