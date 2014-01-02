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Haşhaş Ezmeli Çörek

Haşhaş Ezmeli Çörek
  • 10 Kişilik
  • Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (42 gram) yaş maya

Bir buçuk su bardağı ılık süt

1 çay kaşığı toz şeker

Aldığı kadar un

100 gram eritilmiş margarin

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı haşhaş ezmesi

1 adet yumurtanın sarısı

Üzerine:

Haşhaş

YAPILIŞI

Ilık sütte, şeker ve mayayı eritin. Eritilmiş margarin, zeytinyağı, tuz ve alabildiği kadar unu ekleyip iyice yoğurun. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edin. Daha sonra temiz bir bezle hamurun üzerini kapatıp, 1 saat kadar kabarmasını bekleyin. Kabaran hamuru ikiye bölün. Bir hamur parçasını tezgahın üzerinde elinizde açarak 4-5 mm kalınlığında yuvarlak bir hamur elde edin. Çok az sıvı yağla yumuşattığınız haşhaş ezmesini hamurun üzerine yayın. Daha sonra irice sarıp rulo yapın. Bir simit gibi uçlarını birleştirin. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Yumurta sarısını hamurların üzerine sürün. Üzerine haşhaş serpip, 200 derece fırında pişirin.

PÜF NOKTASI

Haşhaş ezmesini şarküterilerden bulabilirsiniz. Bu çöreği, haşhaş ezmesi yoksa tahinli de yapabilirsiniz.
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