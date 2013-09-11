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Haşhaşlı Çörek

Haşhaşlı Çörek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 gram yaş maya

1 çorba kaşığı tozş eker

2 çay kaşığı tuz

2 su bardağı ılık süt

2 su bardağı ılık su

7 su bardağı un

İçi için:

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı dövülmüş haşhaş

1 su bardağı çekilmiş ceviz

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı yoğurt

YAPILIŞI

Derin bir kabın içine maya, toz şeker, tuz, ılık süt ve ılık suyu koyun. Üzerine elenmiş unu ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru orta boy tepsi büyüklüğünde açın. Üzerine zeytinyağını sürün. Başka bir kapta haşhaş ve cevizi karıştırın. Bu karışımı zeytinyağlı hamurun üzerine sürün. Hamuru ikiye bölün ve rulo şeklinde sarın. Ruloları 2 cm genişliğinde dilimleyin. Dilimleri, yağlanmış tepsiye yan yana dizin. Üzerine çırpılmış yumurta ve yoğurt karışımından sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.
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