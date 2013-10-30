Haşhaşlı Tahinli Bohça Tarifi

sürün ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzrrileri kızarana kadar pişirin.

Ilık süt, maya, toz şeker ve tuzu yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Hamuru iki eşit parçaya ayırıp, oklava yardımıyla ince olacak şekilde açın. Tahin ve haşhaşı bir kapta karıştırıp açtığınız yufkalardan birinin üzerine fırçayla sürün. Diğer yufkayı üzerine serin ve 8x8 cm'lik kareler halinde kesin. 2 İç malzeme için kıyma, kıyılmış soğan ve tereyağını bir tavada iyice kavurun. Ceviz, tuz ve karabiber ekleyip, 1-2 dakika daha çevirdikten sonra ocaktan alın. Ilındıktan sonra kestiğiniz karelerin ortasına harçtan birer tatlı kaşığı koyun. Hamurların 4 kenarına yumurta akı sürüp, ortada birleştirerek bohça şekli verin. Üzerine yumurta sarısı