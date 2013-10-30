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Haşhaşlı Tahinli Bohça Tarifi

Yumuşacık haşhaşlı tahinli bohça nasıl nasıl yapılır? Pratik haşhaşlı tahinli bohça tarifi...
Haşhaşlı Tahinli Bohça Tarifi
  • 35 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 2 su bardağı ılık süt

1 paket (10 gram) instant maya

1 çay kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

Aldığı kadar un

Hamurun üzerine sürmek için:

1 kahve fincanı tahin

1 kahve fincanı ezilmiş haşhaş

İç malzeme için: 250 gram kıyma

2 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı ceviz

1 adet yumurtanın akı

Tuz

karabiber

Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Ilık süt, maya, toz şeker ve tuzu yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Hamuru iki eşit parçaya ayırıp, oklava yardımıyla ince olacak şekilde açın. Tahin ve haşhaşı bir kapta karıştırıp açtığınız yufkalardan birinin üzerine fırçayla sürün. Diğer yufkayı üzerine serin ve 8x8 cm'lik kareler halinde kesin. 2 İç malzeme için kıyma, kıyılmış soğan ve tereyağını bir tavada iyice kavurun. Ceviz, tuz ve karabiber ekleyip, 1-2 dakika daha çevirdikten sonra ocaktan alın. Ilındıktan sonra kestiğiniz karelerin ortasına harçtan birer tatlı kaşığı koyun. Hamurların 4 kenarına yumurta akı sürüp, ortada birleştirerek bohça şekli verin. Üzerine yumurta sarısı
sürün ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzrrileri kızarana kadar pişirin.
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