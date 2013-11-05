Haşhaşlı ve Mahlepli Burma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 kahve fincanı zeytinyağı
Yarım su bardağı su
4 çorba kaşığı sirke
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı silme mahlep
3 çorba kaşığı silme toz şeker
1 tatlı kaşığı silme tuz
1 paket (10 gram) karbonat
Aldığı kadar un
Üzerine:
1 adet yumurtanın akı
2 çorba kaşığı haşhaş tohumu
YAPILIŞI
Yoğurma kabına tereyağı, zeytinyağı, su, sirke, yumurta sarısı, mahlep, toz şeker, tuz ve karbonat koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve iki elinizin arasında yuvarlayarak, uzun şeritler elde edin. Şeridin iki ucunu birleştirip, düğüm atın. Diğer şeritleri de aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş, fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta akı sürün ve haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Hamurları burma şeklinde değil de uzun çubuk biçiminde de hazırlayabilirsiniz.