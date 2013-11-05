Haşhaşlı ve Mahlepli Burma

Yoğurma kabına tereyağı, zeytinyağı, su, sirke, yumurta sarısı, mahlep, toz şeker, tuz ve karbonat koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve iki elinizin arasında yuvarlayarak, uzun şeritler elde edin. Şeridin iki ucunu birleştirip, düğüm atın. Diğer şeritleri de aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş, fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta akı sürün ve haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.