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Haşhaşlı ve Mahlepli Burma

Haşhaşlı ve Mahlepli Burma
  • 50 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 kahve fincanı zeytinyağı

Yarım su bardağı su

4 çorba kaşığı sirke

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı silme mahlep

3 çorba kaşığı silme toz şeker

1 tatlı kaşığı silme tuz

1 paket (10 gram) karbonat

Aldığı kadar un

Üzerine:

1 adet yumurtanın akı

2 çorba kaşığı haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Yoğurma kabına tereyağı, zeytinyağı, su, sirke, yumurta sarısı, mahlep, toz şeker, tuz ve karbonat koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve iki elinizin arasında yuvarlayarak, uzun şeritler elde edin. Şeridin iki ucunu birleştirip, düğüm atın. Diğer şeritleri de aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş, fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta akı sürün ve haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Hamurları burma şeklinde değil de uzun çubuk biçiminde de hazırlayabilirsiniz.
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