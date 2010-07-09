Haşhaşlı Dolama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaseye unu alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Ilık su veya sütün içinde toz maya ve toz şekeri eritin. 10 dakika hafif kabarmasını bekledikten sonra unun içine katın ve ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve hamur iki misli kabarana kadar dinlendirin. Dinlenen hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparın ve her bir hamuru un yardımı ile 3 mm kalınlığında açın. Açtığınız hamurların üzerine yağlı haşhaş sürüp, ceviz ve toz şeker serpin. Her bir hamuru rulo yapın ve hafif yağlanmış orta büyüklükte cam bir kabın içine gül şeklinde sararak yerleştirin. Tekrar hamur kabarıp, iki misli olana kadar bekleyin. Dolamanın üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınmasını bekleyin ve dilimleyerek servis yapın.