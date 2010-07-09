Haşhaşlı Lokum

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaseye unu alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Ilık su veya sütün içinde toz maya ve toz şekeri eritin. 10 dakika hafif kabarmasını bekledikten sonra unun içine katın ve ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve hamur iki misli kabarana kadar dinlendirin. Dinlenen hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparın ve her bir hamuru un yardımı ile 3 mm kalınlığında açın. Açtığınız hamurların üzerine yağlı haşhaş sürün ve ceviz serpin. Her bir hamuru rulo yapıp, ortadan bıçakla kesin. Kesilen kısım üste gelecek şekilde orta büyüklükte yağlanmış fırın tepsisinin içine yuvarlak bir şekil olacak biçimde yan yana dizin. Tekrar lokum kabarıp, iki misli olana kadar bekleyin. Lokumun üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınmasını bekleyin ve servis yapın.

