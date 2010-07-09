DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Haşhaşlı Lokum

Haşhaşlı Lokum

Haşhaşlı Lokum
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • ESKİŞEHİR
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

2 su bardağı ılık su veya ılık süt

1 çorba kaşığı toz maya

2 tatlı kaşığı toz şeker



Üzerine:

2 su bardağı yağlı haşhaş

2 su bardağı dövülmüş ceviz



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Derin bir kaseye unu alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Ilık su veya sütün içinde toz maya ve toz şekeri eritin. 10 dakika hafif kabarmasını bekledikten sonra unun içine katın ve ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve hamur iki misli kabarana kadar dinlendirin. Dinlenen hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparın ve her bir hamuru un yardımı ile 3 mm kalınlığında açın. Açtığınız hamurların üzerine yağlı haşhaş sürün ve ceviz serpin. Her bir hamuru rulo yapıp, ortadan bıçakla kesin. Kesilen kısım üste gelecek şekilde orta büyüklükte yağlanmış fırın tepsisinin içine yuvarlak bir şekil olacak biçimde yan yana dizin. Tekrar lokum kabarıp, iki misli olana kadar bekleyin. Lokumun üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınmasını bekleyin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Eskişehir’de haşhaş havanda dövülür ve bir süre sıvıyağda bekletilir. Böylece elde edilen yağlı haşhaş lokum ve dolama yapımında kullanılır. Yağlı haşhaşı aktarlarda bulabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN