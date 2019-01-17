Havuçlu Yutağza

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamur için :
4 su bardağı un,
1 tatlı kaşığı tozşeker
1/2 (21 gram) yaş maya
Aldığı kadar su, tuz
Hamuru inceltmek için :
2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
İç malzeme için :
5 adet havuç,
2 adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Hamur için un, tuz, tozşeker ve mayayı karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar ılık su ilave edin ve yoğurun. 15-20 dakika mayalanması için bekletin. 8 parçaya ayırdığınız hamuru yassılaştırarak parmaklarınızla açın ve tereyağı, sıvıyağ karışımından sürerek olabildiğince inceltin. 2 İç malzeme için soğanı incecik kıyın, tereyağında pempeleşinceye kadar kavurun. Üzerine rendelenmiş havuç ekleyip yumuşayana dek kavurun. Açtığınız hamurların içlerine harcı pay edip yayın. Önce rulo yapın, sonra içe doğru kıvırın. 3 Buharda pişirmek için makarna tenceresine porselen bir kaseyi ters çevirip yerleştirin. Kaseyi geçmeyecek kadar su ekleyin. Kasenin üzerine süzgeç yerleştirip, börekleri koyun ve pişirin. 5 cm kalınlığında dilimleyip sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
-Bu böreği hazır yufka ile de yapabilirsiniz. -Yutağza buharlı mantı tencerelerinde pişirilen geleneksel bir katmer çeşididir. Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lugâti’t-Türk eserinde “hor katlama / buhar katmeri” olarak geçmektedir.