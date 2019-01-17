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Havuçlu Yutağza

Havuçlu Yutağza
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için :

4 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı tozşeker

1/2 (21 gram) yaş maya

Aldığı kadar su, tuz



Hamuru inceltmek için :

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ



İç malzeme için :

5 adet havuç,

2 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Hamur için un, tuz, tozşeker ve mayayı karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar ılık su ilave edin ve yoğurun. 15-20 dakika mayalanması için bekletin. 8 parçaya ayırdığınız hamuru yassılaştırarak parmaklarınızla açın ve tereyağı, sıvıyağ karışımından sürerek olabildiğince inceltin. 2 İç malzeme için soğanı incecik kıyın, tereyağında pempeleşinceye kadar kavurun. Üzerine rendelenmiş havuç ekleyip yumuşayana dek kavurun. Açtığınız hamurların içlerine harcı pay edip yayın. Önce rulo yapın, sonra içe doğru kıvırın. 3 Buharda pişirmek için makarna tenceresine porselen bir kaseyi ters çevirip yerleştirin. Kaseyi geçmeyecek kadar su ekleyin. Kasenin üzerine süzgeç yerleştirip, börekleri koyun ve pişirin. 5 cm kalınlığında dilimleyip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

-Bu böreği hazır yufka ile de yapabilirsiniz. -Yutağza buharlı mantı tencerelerinde pişirilen geleneksel bir katmer çeşididir. Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lugâti’t-Türk eserinde “hor katlama / buhar katmeri” olarak geçmektedir.
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