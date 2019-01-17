Havuçlu Yutağza

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için un, tuz, tozşeker ve mayayı karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar ılık su ilave edin ve yoğurun. 15-20 dakika mayalanması için bekletin. 8 parçaya ayırdığınız hamuru yassılaştırarak parmaklarınızla açın ve tereyağı, sıvıyağ karışımından sürerek olabildiğince inceltin. 2 İç malzeme için soğanı incecik kıyın, tereyağında pempeleşinceye kadar kavurun. Üzerine rendelenmiş havuç ekleyip yumuşayana dek kavurun. Açtığınız hamurların içlerine harcı pay edip yayın. Önce rulo yapın, sonra içe doğru kıvırın. 3 Buharda pişirmek için makarna tenceresine porselen bir kaseyi ters çevirip yerleştirin. Kaseyi geçmeyecek kadar su ekleyin. Kasenin üzerine süzgeç yerleştirip, börekleri koyun ve pişirin. 5 cm kalınlığında dilimleyip sıcak olarak servis yapın.